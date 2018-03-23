Татарстан признан лидером РФ в области формирования комфортной городской среды

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Татарстан назван лидером среди субъектов Российской Федерации по реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, пишет пресс-служба Минстроя РТ.

Лидерами рейтинга за прошлый год стали несколько субъектов РФ. Первое место разделили Республика Татарстан и Московская область, вторая позиция у Чеченской Республики, а третья — у Красноярского края. Четвертое место заняли Амурская и Свердловская области, а замыкает пятерку лидеров Ленинградская область.

Сэкономленные средства приоритетного проекта формирования комфортной городской среды планируется распределить между лидерами рейтинга по выполнению проекта.

На сегодняшний день предложение уже подготовлено и направлено для рассмотрения в Правительство России.