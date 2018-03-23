В Татарстане эковесна пройдет под лозунгом #АЙДАВЫХОДИ!

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). #АЙДАВЫХОДИ! — под таким лозунгом 2 апреля в Казани стартует ЭКОвесна-2018. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Первый массовый субботник в Казани состоится в лесу на улице Дубравная. В акции по очистке и благоустройству территории объединятся сотрудники Минэкологии РТ, активисты общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений и неравнодушные жители города.

Акция #ЭКОвесна проводится Министерством экологии и природных ресурсов РТ не первый год. Символом двухмесячника в 2018 станет полюбившийся татарстанцам лебедь.

