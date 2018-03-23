Алсу, Ренат Ибрагмов, Elvin Grey выступят на фестивале татаро-башкирской песни в Москве

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Государственном Кремлевском Дворце стартует первый фестиваль эстрадной татаро-башкирской песни, музыки и танца «Мост дружбы» («Дуслык купере»), сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Участниками станут Радик Юльякшин (Elvin Grey), Алсу, Ренат Ибрагимов, Хамдуна Тимергалиева, Айдар Галимов, Зайнаб Фархетдинова и Зуфар Билалов, Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Фидан Гафаров, Ильгам Валиев, Ринат Валиев (баян), ИлСаф, Халида Бигичева, Иркэ, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Ильсия Бадретдинова, группа «Казан Егетлэре» и многие другие исполнители. Также на сцене выступят звезды российской эстрады.
Ведущими программы «Дуслык купере» станут Максим Шарафутдинов («Первый канал», Москва), Гульназ Сафарова (популярная радио- и телеведущая, Казань), Фирдат Галиев (Уфа).
В проект допускаются участники, использующие только «живой» звук и вокал. На сцене будут использованы инновационные декорации, компьютерная графика и светотехническое оформление.
Зрители смогут насладиться новыми песнями в оригинальных аранжировках, ретро хитами в новом звучании, народными татарскими мелодиями, необычными миксами и национальными танцами.
Фестиваль также пройдет в 11 крупнейших городах России. Его зрителями станут жители Казани, Уфы, Пензы, Ульяновска, Самары, Оренбурга, Стерлитамака, Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.