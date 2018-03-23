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Культура

Алсу, Ренат Ибрагмов, Elvin Grey выступят на фестивале татаро-башкирской песни в Москве

23 марта 2018, 22:30

Зрители смогут насладиться песнями в оригинальных аранжировках, ретро хитами в новом звучании, народными татарскими мелодиями, необычными дуэтами.

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Государственном Кремлевском Дворце стартует первый фестиваль эстрадной татаро-башкирской песни, музыки и танца «Мост дружбы» («Дуслык купере»), сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Участниками станут Радик Юльякшин (Elvin Grey), Алсу, Ренат Ибрагимов, Хамдуна Тимергалиева, Айдар Галимов, Зайнаб Фархетдинова и Зуфар Билалов, Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Фидан Гафаров, Ильгам Валиев, Ринат Валиев (баян), ИлСаф, Халида Бигичева, Иркэ, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Ильсия Бадретдинова, группа «Казан Егетлэре» и многие другие исполнители. Также на сцене выступят звезды российской эстрады.

Ведущими программы «Дуслык купере» станут Максим Шарафутдинов («Первый канал», Москва), Гульназ Сафарова (популярная радио- и телеведущая, Казань), Фирдат Галиев (Уфа).

В проект допускаются участники, использующие только «живой» звук и вокал. На сцене будут использованы инновационные декорации, компьютерная графика и светотехническое оформление.

Зрители смогут насладиться новыми песнями в оригинальных аранжировках, ретро хитами в новом звучании, народными татарскими мелодиями, необычными миксами и национальными танцами.

Фестиваль также пройдет в 11 крупнейших городах России. Его зрителями станут жители Казани, Уфы, Пензы, Ульяновска, Самары, Оренбурга, Стерлитамака, Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.


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