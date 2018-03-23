Более 100 школьников Татарстана представят проекты в области IT-технологий и робототехники

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Более 100 школьников 8 — 11 классов представят свои научно-технологические проекты на республиканском этапе Всероссийского конкурса образовательного центра «Сириус», который состоится 24 марта в Инженерном лицее КНИТУ-КАИ. Об этом сообщает пресс-служба Университета Талантов.

Конкурс проводится по нескольким направлениям, включая беспилотный транспорт и авиастроение, робототехнику и IT-технологии.

Участниками конкурса станут финалисты муниципального этапа, который длился с 7 по 28 февраля, а также победители и призеры конкурсов-партнеров.

Муниципальный этап проходил в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Чистополе. Всего в нем участвовали 158 человек.