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Спорт

Билялетдинов не стал менять победный состав «Ак Барса» перед пятым матчем серии с «Магниткой»

23 марта 2018, 18:18

После четырех встреч казанцы ведут в противостоянии со счетом 3:1.

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Тренерский штаб казанского «Ак Барса» не сделал ни одного изменения в составе перед пятым матчем серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга». От этом сообщает официальный Telegram-канал казанского клуба. 

Место в воротах «Ак Барса» займет Эмиль Гарипов. Полностью игровые сочетания казанцев выглядят так: 

1-е звено: Иржи Секач — Антон Ландер — Джастин Азеведо — Андрей Марков — Альберт Яруллин;

2-е звено: Данис Зарипов — Владимир Ткачев — Станислав Галиев — Атте Охтамаа — Роман Манухов;

3-е звено: Артем Лукоянов — Александр Бурмистров — Алексей Потапов — Рафаэль Батыршин — Никита Лямкин;

4-е звено: Роб Клинкхаммер — Александр Свитов — Ярослав Косов — Михаил Сидоров. 

Счет в серии между казанцами и «сталеварами» — 3:1 в пользу «Ак Барса». В случае победы в пятом матче подопечные Билялетдинова выйдут в финал Восточной конференции.


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