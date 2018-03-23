Билялетдинов не стал менять победный состав «Ак Барса» перед пятым матчем серии с «Магниткой»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Тренерский штаб казанского «Ак Барса» не сделал ни одного изменения в составе перед пятым матчем серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга». От этом сообщает официальный Telegram-канал казанского клуба.
Место в воротах «Ак Барса» займет Эмиль Гарипов. Полностью игровые сочетания казанцев выглядят так:
1-е звено: Иржи Секач — Антон Ландер — Джастин Азеведо — Андрей Марков — Альберт Яруллин;
2-е звено: Данис Зарипов — Владимир Ткачев — Станислав Галиев — Атте Охтамаа — Роман Манухов;
3-е звено: Артем Лукоянов — Александр Бурмистров — Алексей Потапов — Рафаэль Батыршин — Никита Лямкин;
4-е звено: Роб Клинкхаммер — Александр Свитов — Ярослав Косов — Михаил Сидоров.
Счет в серии между казанцами и «сталеварами» — 3:1 в пользу «Ак Барса». В случае победы в пятом матче подопечные Билялетдинова выйдут в финал Восточной конференции.