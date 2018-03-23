Владимир Вавилов поможет благотворительным фондам построить хосписы в Екатеринбурге и Новосибирске

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов поможет благотворительным фондам из других городов России построить свои хосписы. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно на 15-летнем юбилее казанского фонда.

Поздравить Владимира Вавилова приехали представители благотворительных фондов из разных городов России, в том числе Санкт-Петербурга. Директора и сотрудники фондов из Екатеринбурга, Кургана, Калининграда, Оренбурга, Новосибирска не только поздравили Владимира Вавилова, но и обратились к нему за помощью. Кому-то из коллег казанского благотворителя нужна просто консультация, кому-то программа возведения хосписа и опыт Вавилова, а кому-то сам макет казанского «дома без боли».

«Мы только собираемся строить. Уже давно об этом мечтаем и долго уже к этому идем. У нас работает выездная паллиативная служба фонда. Мы приехали поздравить Казань, которая в очередной раз молодец. Мы пока на сам хоспис, конечно, не собираем, потому что не знаем, какую землю нам выделят. Потом подберем проект. Мы попросили у Фонда имени Анжелы Вавиловой модель хосписа, ведь он блоками сделан. С нами они поделились проектом, может быть, получится его использовать», – рассказала руководитель выездной паллиативной службы новосибирского фонда «Защити жизнь» Татьяна Антонова.

Фонд имени Анжелы Вавиловой был создан в марте 2003 года Владимиром и Мариной Вавиловыми в память о скончавшейся от онкологического заболевания пятилетней дочери Анжеле.

Сегодня Фонд собирает средства и организовывает строительство второго хосписа в Татарстане на 80 коек. Благодаря этому в Казани появится взрослое паллиативное отделение для онкобольных, пациентов с другими тяжелыми заболеваниями, а также так называемое отделение доживания для пациентов, нуждающихся в социальной и паллиативной медицинской помощи. Детское отделение планируется расширить до 40 мест.