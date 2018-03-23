На закупку туберкулина и диаскинтестов Татарстан потратит более 65 млн рублей

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На закупку туберкулина и диаскинтестов Минфин РТ выделил целевое финансирование. В 2018 году на эти цели будет потрачено более 65 млн рублей. Об этом сообщила сегодня заместитель главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.

«Впервые за последние годы вышло распоряжение Кабинета министров РТ о комплексном межведомственном плане мероприятий по профилактике туберкулеза на территории республики. Документ подписал председатель Правительства РТ Алексей Песошин. Он регламентирует все мероприятия по снижению и профилактике туберкулеза», — отметила она.

Рамзия Фатыхова добавила, что в 2015-2016 годах в республике были проблемы с финансированием такого важного направления, как профилактика иммунодиагностики. Однако в 2017 году Минфин РТ выделил целевое финансирование на эти цели в объеме 63 млн рублей.

«В 2018 году на эти цели будет потрачено более 65 млн рублей. Правительство РТ выделяет целевое финансирование на проведение иммунодиагностики», —подчеркнула эксперт.

