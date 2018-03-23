Татарстан и Санкт-Петербург разработали экскурсионный маршрут «Дворцы и мечети»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Государственный комитет РТ по туризму и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработали общий экскурсионный маршрут «Дворцы и мечети», сообщается на сайте Госкомитета РТ по туризму.

«Дворцы и мечети» — семидневный маршрут. В его программе — четырехдневное пребывание в Санкт-Петербурге, перелет в Казань и три дня пребывания в столице РТ. В обоих городах будут обзорные автобусные экскурсии, посещение самых известных памятников истории и культуры.

В Татарстане следующих маршрутом «Дворцы и мечети» туристов ознакомят с Казанским Кремлем, Свияжском и Болгаром. В Санкт-Петербурге туристы осмотрят Государственный Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Шуваловский, Меншиковский и Юсуповский дворцы. В один из дней пройдут экскурсии в Петергоф и Царское Село.

Маршрут «Дворцы и мечети» предназначен для тех, кто впервые посещает Россию и намерен ознакомиться с ее всемирно известными достопримечательностями.