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Культура

Татарстан и Санкт-Петербург разработали экскурсионный маршрут «Дворцы и мечети»

23 марта 2018, 17:52

Маршрут предназначен для тех, кто впервые посещает Россию и намерен ознакомиться с ее всемирно известными достопримечательностями.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Государственный комитет РТ по туризму и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработали общий экскурсионный маршрут «Дворцы и мечети», сообщается на сайте Госкомитета РТ по туризму. 

«Дворцы и мечети» — семидневный маршрут. В его программе — четырехдневное пребывание в Санкт-Петербурге, перелет в Казань и три дня пребывания в столице РТ. В обоих городах будут обзорные автобусные экскурсии, посещение самых известных памятников истории и культуры.  

В Татарстане следующих маршрутом «Дворцы и мечети» туристов ознакомят с Казанским Кремлем, Свияжском и Болгаром. В Санкт-Петербурге туристы осмотрят Государственный Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Шуваловский, Меншиковский и Юсуповский дворцы. В один из дней пройдут экскурсии в Петергоф и Царское Село.  

Маршрут «Дворцы и мечети» предназначен для тех, кто впервые посещает Россию и намерен ознакомиться с ее всемирно известными достопримечательностями.

 


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