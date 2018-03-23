(Набережные Челны, 23 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах лезгины отметили праздник Яран Сувар.

Яран Сувар отмечается всеми народами Южного Дагестана и является местным вариантом Навруз-байрама. Дословно его название переводится как «Праздник Солнца». Отмечают его в день весеннего равноденствия.

Яран Сувар является долгожданным праздником у лезгин. В эти дни люди всех возрастов поздравляют друг друга с Новым годом, ходят в гости и потчуют национальным блюдами.

20 марта лезгинская община открыла череду праздников Навруз в Челнах. В этот вечер на сцене ДДН «Родник» пели и танцевали воспитанники воскресной школы, активисты лезгинской диаспоры.