На лекарства для больных туберкулезом за пять лет в Татарстане потрачено 259 млн рублей

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 259 млн рублей потрачено за пять лет в Татарстане на препараты для больных туберкулезом. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный врач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев.

«Каждый год мы из федерального бюджета получаем существенные суммы, чтобы обеспечить препаратами людей. За последние пять лет эта сума составила 259 млн рублей. Ежегодно по региональной программе льготного обеспечения граждан на амбулаторном этапе выделяется 14,5 млн рублей», — сказал он.

Эксперт сообщил, что республика испытывает дефицит медицинских кадров. Профильные лечебные учреждения обеспечены кадрами на 60 процентов. При этом есть города и районы, где кадровой вопрос стоит еще более остро.

«Есть территории, где обеспечение кадрами и врачами составляет только 40 — 45 процентов. В 2017 году мы привлекли к работе 9 новых врачей, в том числе 6 специалистов работают в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере в Казани, еще три распределены по филиалам», — пояснил Алексей Алексеев.

