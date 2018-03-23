За минувший год Болгар и Свияжск посетили более миллиона туристов

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). За восемь лет туристический поток в Древний Болгар и на остров-град Свияжск вырос почти в 20 раз. Если в 2010 году в Болгаре за год побывали всего 50 тыс. гостей, а Свияжск посетили лишь семь тыс., то в 2018 году цифры составили 541 тыс. и 491 тыс. соответственно.

Постоянно растет и число судов, заходящих на новые речные вокзалы. У причальной стены Болгара в минувшем году швартовались 128 туристических теплоходов. В Свияжск заходили 82 судна. В этом году планируется значительное увеличение судоходства в этих направлениях.

Цифры были озвучены сегодня на заседании попечительского и административного советов республиканского фонда «Возрождение». Заседание в Представительском корпусе Казанского Кремля провел Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Участники совещания ожидают еще большего роста популярности двух исторических территорий. Продвижение жемчужин Татарстана на международном туристическом рынке поручено профильному государственному комитету РТ.

Привлекательность Болгара и Свияжска для посещения гостей как со всей России, так и из-за ее пределов, прямо пропорциональна объемам реставрационно-востановительных, а также реконструкционных и строительных работ, производимых под руководством фонда. В 2017 году сделать удалось многое, подчеркнула исполнительный директор «Возрождения» Татьяна Ларионова.

«В 2017 году мы завершили работу по благоустройству второй очереди набережной реки Волга: от археологического объекта “Красная палата” до комплекса Святого источника “Габдрахман сахабе коесы”», — сообщила она.

Набережная — уже одно из популярнейших мест среди туристов. В 2018 году территория станет еще интересней. На третьем этапе планируется завершить создание пешеходной зоны, связывающей речной порт с площадкой у подножия гостиницы «Кул Гали».

Строительство самой гостиницы также планируется завершить уже в этом сезоне. «Управляющая компания после завершения всех процедур с Минземимущества РТ начнет работы по тестированию и подбору персонала. Мы рассчитываем, что гостиничный комплекс “Кул Гали” станет одним из лучших в России», — подчеркнула Ларионова.

В активной фазе и создание на территории исторической части Болгара Музейного квартала. Исторические здания реставрируются и переоборудуются под музеи. В минувшем году открылись «Музей дворянства Спасского уезда» и «Музей чая». В этом будут открыты еще три.

На острове-граде в 2017 году открылись «Музей художника Геннадия Архиреева», «Художественная галерея» и визит-центр. Все также разместились в отреставрированных исторических зданиях.

Работы по реставрации Успенского собора, в минувшем году признанного объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, также продолжаются. А в расположенной рядом Никольской церкви в минувшем году был открыт «Музей Успенского собора и монастыря».

Братский корпус Иоанно-Предтечинского женского монастыря уже полностью отреставрирован. Скоро в нем откроется гостиница для паломников, приезжающих в Свияжск.

«Рустам Нургалиевич (Минниханов — Президент РТ — прим. Т-и) поставил задачу о необходимости рассмотрения мер законодательного обеспечения сохранности, целостности и подлинности в отношении объектов ЮНЕСКО, находящихся нашей республике», — напомнила участникам совещания Ларионова.

Законодательным и исполнительным органам Татарстана предстоит обеспечить как законодательную, так и достаточную материальную базы для выполнения этих задач. В том числе речь идет о необходимости проработки и принятия нормативов управления объектами ЮНЕСКО, отметила исполнительный директор фонда «Возрождение».