Мартышек бразза, сурикатов и гамадрилов покажут до открытия «Реки Замбези»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Новых гамадрилов, мартышек бразза и сурикатов Казанского зооботсада покажут посетителям за месяц до открытия территории «Река Замбези». Об этом в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» сказал заместитель директора Казанского зооботсада по зооветчасти Александр Малев.

Казанский зооботсад уже начал закупать животных для «Реки Замбези», но небольших размеров — пока нет больших вольерных помещений. В Казань уже прибыла группа гамадрилов из Франции — всего 19 голов.

«Они будут жить у нас с четырьмя африканскими слонами. Смешанно-видовая композиция хороша тем, что животным интересно существовать рядом друг с другом», — отметил сотрудник зоопарка.

По его словам, стереотипное поведение животных — например, хождение из стороны в сторону, возникает от скуки и стресса. В случае со смешанно-видовой композицией этот момент исключается — животные заставляют друг друга двигаться.

Также среди новеньких жителей зоопарка — две мартышки бразза — самец из Новосибирска и самка из Франции, а также сурикаты из Чехии. Сейчас животные всех трех видов находятся на месячном карантине, а потом должны будут пройти адаптацию в течение одного или двух месяцев, отметил сотрудник зооботсада.

«Основной завоз животных будет сделан, когда построят новые вольеры на территории "Река Замбези". Редкие виды мы сможем привезти, когда кураторы оценят условия содержания и дадут разрешение», — сказал Малев.

Специалисты уже обучаются работе с новыми видами животных на курсе повышения квалификации. Запланирована поездка за рубеж, где сотрудники Казанского зоопарка будут обучаться работе со слонами, гориллами, жирафами, носорогами. Этих животных здесь никогда не было, заметил Малев. Планируется пригласить кураторов, которые специализируется на редких видах. Они объяснят местным специалистам, как обучить животных необходимым командам.

«У нас будет уникальная коллекция, какой в России нет. Слон есть в Калининградском зоопарке, но он азиатский, а нам африканский нужен. Гориллы есть в Москве, жирафы тоже есть, а африканский слон только у нас будет. И ни один, ни два — их четыре будет», — подчеркнул замдиректора Казанского зооботсада.

Завершить строительство новой территории под названием «Река Замбези» планируется до конца 2018 года, но конкретные сроки не установлены.