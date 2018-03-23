В Татарстане взяли под контроль 149 опасных для подтопления участков дорог

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Татарстане определены и взяты под особый контроль 149 потенциально опасных для подтопления участков дорог. Четыре участка расположены на федеральных дорогах и 145 – на региональных, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Взяты под наблюдение и 11 потенциально опасных низководных мостов.

«Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка в подрядных организациях организована 81 бригада из 415 человек, сформированы 265 единиц спецтехники. Для проведения аварийных работ заготовлены материалы», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, предусмотрена организация круглосуточного дежурства на период весеннего половодья. Уже обследованы искусственные сооружения, начата очистка отверстий водопропускных труб и малых мостов от снега и льда. Проведены замеры толщины льда русла рек возле опор мостов, на данный момент средняя толщина составляет 25 – 30 см.