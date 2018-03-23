Дагестан будет сотрудничать с судостроителями Зеленодольска

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Дагестан будет сотрудничать с АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького», сообщает РИА Дагестан.

Решение об этом было принято на совещании под руководством Премьер-министра Дагестана Артема Здунова. В совещании участвовали руководители некоторых отраслевых министерств и ведущих промышленных предприятий Дагестана.

«Это сотрудничество очень важно, поскольку в Дагестане есть машиностроительные предприятия, а также намерения создать судоремонтные мощности. Опыт и технологический потенциал Зеленодольского завода может быть востребован», — отметил Артем Здунов.

Дагестан испытывает потребность в малых рыболовецких, транспортных и пассажирских судах, а также в прогулочных и спортивных катерах и яхтах. Поэтому важно наладить связи с одним из ведущих судостроительных предприятий России, подчеркнул Премьер-министр Дагестана.

Представители АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» провели на совещании презентацию проектов различных гражданских и грузовых судов. Ознакомившись с производственным и технологическим потенциалом завода, участники совещания обсудили предложения по совместному развитию круизного судоходства и скоростного пассажирского морского сообщения.

Были также обсуждены схемы финансирования лизинга, сроки изготовления продукции и возможность использования имеющихся промышленных предприятий, например, организация ремонта судов на заводе «Дагдизель».

«Если нам необходимо и экономически оправдано иметь пассажирские суда в сфере туризма, тогда мы должны над этим работать, учитывая необходимость развития соответствующей инфраструктуры. У нас есть месячный срок на подготовку предложений», — подвел итог совещания Артем Здунов.