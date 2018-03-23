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Глава Волоколамского района не подтвердил информацию о своей отставке

23 марта 2018, 17:42

Информация об отставке появилась после того, как в Волоколамске из-за выброса сероводорода госпитализировали несколько школьников.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов опроверг информацию о том, что его могут отправить в отставку из-за ситуации вокруг мусорного полигона «Ядрово». Об этом сообщает РБК

Массовые жалобы на неприятный запах с полигона «Ядрово» начали поступать от жителей Волоколамска еще в конце февраля 2018 года. Обращения от населения стали причиной введения на объекте режима ЧС.

Затем, 21 марта, после того, как в полигоне случился выброс свалочного газа, в местную больницу с жалобами обратились более 50 детей. Шестеро из них были госпитализированы.

 


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