В Набережных Челнах «испекли» торт из книг

(Набережные Челны, 23 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на открытии Всероссийской недели детской и юношеской книги участникам преподнесли торт из книг.

Всероссийская неделя детской и юношеской книги стартовала с проведения фестиваля детского чтения «Через книгу – к добру и свету».

В фойе центральной городской библиотеки, где проходил форум, гостей встречал праздничный торт, «испеченный из книг». Верхушку торта украшала цифра «75», которая символизировала юбилейную дату мероприятия. Именно столько раз в стране проводилась Неделя детской и юношеской книги.

На фестивальной площадке «Любимые книги детства» участники встретились с писателями Факилем Сафиным, Рушанией Гилязовой, Альфией Габдрашитовой и гостем из Казани — поэтом Рамисом Айметом. Литераторы рассказали о своих книгах и творческих планах. Напоследок активные участники форума получили книги с автографами авторов.

В рамках фестиваля также прошли квест-игра «В поисках книжных сокровищ», мастер-классы «Я – книгоиздатель» и «Закладка своими руками», был показан кукольный спектакль «Золотой ключик или приключения Буратино».