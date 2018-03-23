В Гидромете РТ предупредили об угрозе потопа

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Гидрометцентр Татарстана заявил о риске потопа на территории республики, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Угроза возникла из-за переполнения Куйбышевского водохранилища. Сейчас уровень воды в нем на 3,5-4 метра выше нормы, уточнили синоптики. Сила и характер возможного наводнения будут зависеть от погоды, которая установится в период таяния снега.

В Гидрометцентре РТ напомнили, что с водохранилищем связан целый ряд рек — Свияга, Меша, Зай, Шешма и другие. Территории, расположенные вблизи устьев этих рек, также находятся в зоне потенциальной угрозы, подчеркнули специалисты.

Сейчас синоптики прогнозируют спокойное таяние снега и льда в республике без превышения норм подтопления.

«Однако при дружном развитии весенних процессов пики паводочной волны могут быть высокими и очень высокими, с достижением неблагоприятных отметок затопления пойм и пониженных участков рельефа в бассейнах», — предупреждают синоптики.

Они добавили, что на малых реках Татарстана лед тронется уже в первой-второй декаде апреля.