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Общество

В Гидромете РТ предупредили об угрозе потопа

23 марта 2018, 17:26

Татарстанские синоптики заметили переизбыток воды в Куйбышевском водохранилище.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Гидрометцентр Татарстана заявил о риске потопа на территории республики, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Угроза возникла из-за переполнения Куйбышевского водохранилища. Сейчас уровень воды в нем на 3,5-4 метра выше нормы, уточнили синоптики. Сила и характер возможного наводнения будут зависеть от погоды, которая установится в период таяния снега. 

В Гидрометцентре РТ напомнили, что с водохранилищем связан целый ряд рек — Свияга, Меша, Зай, Шешма и другие. Территории, расположенные вблизи устьев этих рек, также находятся в зоне потенциальной угрозы, подчеркнули специалисты. 

Сейчас синоптики прогнозируют спокойное таяние снега и льда в республике без превышения норм подтопления.

«Однако при дружном развитии весенних процессов пики паводочной волны могут быть высокими и очень высокими, с достижением неблагоприятных отметок затопления пойм и пониженных участков рельефа в бассейнах», — предупреждают синоптики.

Они добавили, что на малых реках Татарстана лед тронется уже в первой-второй декаде апреля.

 


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