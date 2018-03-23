Рустам Минниханов предложил компании «Хеллинг» организовать производство в РТ

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов предложил руководству немецкой компании «Хеллинг» рассмотреть возможность промышленной кооперации и локализации производства на территории Татарстана, сообщает сайт Президента РТ.

Встреча Рустама Минниханова и руководства компании «Хеллинг» прошла в рамках рабочей поездки Президента РТ в Женеву.

Специализация компании «Хеллинг» — разработка и производство аппаратуры для неразрушающего контроля. Немецкая компания — один из основных поставщиков высоких технологий в 40 стран мира.

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с «Хеллинг», подчеркнул на встрече Рустам Минниханов.