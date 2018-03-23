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Компания «Зика» откроет в РТ производство стройматериалов

23 марта 2018, 16:58

Об открытии завода говорили Президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор представительства компании «Зика» по России Сергей Зюзя.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Рустам Минниханов встретился с гендиректором представительства компании «Зика» по России Сергеем Зюзей. Компания планирует открыть в РТ производство стройматериалов, сообщает сайт Президента РТ.  

Встреча Рустама Минниханова и Сергея Зюзи прошла в рамках рабочей поездки Президента РТ в Женеву. Стороны обсудили планы швейцарской компании «Зика» по постройке в Татарстане завода по производству сухих строительных смесей и водорастворимых добавок к бетону.  

Руководство Татарстана окажет компании «Зика» необходимое содействие в подборе промышленной площадки и подготовке персонала, пообещал Рустам Минниханов.   Инвестиции компании «Зика» на первоначальном этапе достигнут 200 млн. рублей. Основным поставщиком сырья для стройматериалов, скорее всего, будет «Нижнекамскнефтехим».  

Напомним, что «Зика» — международный концерн по производству материалов и технологий строительной химии. В составе компании производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства почти в 100 странах мира.  

В России «Зика» работает с 2003 года. Компания наладила производство в Лобне, Ржеве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Владивостоке. Объем инвестиций в российский бизнес составил с 2007 года более 1,7 млрд. рублей.  

В Татарстане работает торговое и техническое представительство компании «Зика». 

 


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