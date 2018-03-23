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Политика

Савченко после задержания объявила голодовку

23 марта 2018, 17:14

Накануне Надежда Савченко была задержана в здании парламента Украины.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Депутат Народной Рады Надежда Савченко во время заседания суда в Киеве заявила, что объявляет голодовку. Об этом сообщает РИА Новости. 

Савченко задержали накануне в здании парламента Украины. До этого она была лишена депутатской неприкосновенности. 

По версии, которую выдвинула Генпрокуратура, Савченко совместно со сторонниками планировала совершить теракт в Раде и правительственном квартале. Ради достижения этой цели они якобы создали поэтапный план действий, который, в том числе, предполагал применение оружия.


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