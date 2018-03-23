Челнинка написала книгу о своем путешествии по стране на велосипеде с умирающей собакой

(Набережные Челны, 23 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Бывшая челнинка Анна Смолина написала книгу о своем путешествии по стране на велосипеде с умирающей собакой. Сейчас она ищет средства на издание своих путевых заметок.

Девушка Аня в 2017 году отказалась от офисной жизни, купила прицеп для собаки и ушла в велосипедный поход на полгода, не имея ни малейшего опыта в одиночном странствии, по маршруту «Челны-Магадан».

Отправиться в путешествие отчасти ее заставил диагноз, поставленный ветеринарами ее пожилой собаке. У таксы специалисты обнаружили онкологическое заболевание. Они также сообщили хозяйке, что собаке осталось недолго жить. Чтобы скрасить последние дни любимого питомца, Смолина отправилась с ней в длительное путешествие.

О каждом дне в пути Анна рассказывала в социальных сетях и вызвала большое количество откликов у читателей. О том, что осталось за кадром, она решила рассказать в своей книге «А чего дома сидеть?». Кстати, несмотря на неутешительные прогнозы врачей, собака до сих пор жива.

После того, как книга была написана, Анна запустила кампанию по предзаказам и сбору средств на печать.