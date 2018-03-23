HeadHunter: Профессии будущего в Поволжье — робототехник, генетик и нейропсихолог

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). 22 марта стартовало крупное мероприятие для специалистов HR-сферы республики и соседних регионов — HR-саммит Поволжья 2018 от компании HeadHunter. В рамках него прошла пресс-конференция на тему «Профессии будущего Поволжья».

Компания HeadHunter провела исследование и определила профессии будущего. Результатами анализа поделилась руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье (Казань) Екатерина Агапова.

Оказалось, что наиболее перспективными профессиями в Поволжье являются специалисты по робототехнике, кибербезопасности и альтернативной энергетике. Кроме того, к 2023 — 2025 годам возрастет спрос на нейропсихологов и архитекторов виртуальной реальности.

В ближайшем будущем (2020 — 2023 годы) востребованными станут инженеры 3D печати, биоинженеры, проектировщики лунной среды и инженеры по возобновляемой энергии.

«Основными драйверами трансформации рынка труда сейчас являются нанотехнологии, робототехника, генетика, медицина, искусственный интеллект и ИТ. На стыке этих областей рождаются профессии будущего», — подчеркнула Екатерина Агапова.

К профессиям-старожилам, которые могут исчезнуть в привычном для нас виде к 2020 — 2025 годам, эксперты HH.ру отнесли дизайнеров, экологов, бухгалтеров, финансистов, полицейских, маркетологов, экономистов, косметологов, техников, аудиторов, юристов, медсестр и сиделок.

Помимо этого, в будущем может исчезнуть профессия продавца-консультанта — ее заменят роботы. С появлением беспилотных автомобилей мир также может отказаться от привычной нам профессии водителя, поделилась директор департамента HR-автоматизаций HeadHunter (Москва) Марина Хадина.

«Коснулась автоматизация и HR-процессов многие компании. Перестают быть хайпом и становятся работающим инструментом по подбору аудио и чат-боты. любой подобный проект должен базироваться на BigData, тогда он станет полезным инструментом, который можно встраивать в свои бизнес-процессы и избавиться от рутинных задач», — сообщила спикер.

К тенденциям современного мира также относится рост количества людей, работающих удаленно и тех, кто готов работать за рубежом, руководствуясь в первую очередь, не материальной выгодой, а возможностью узнать что-то новое и чему-то учиться, сообщил директор по электронной коммерции, руководитель направления международных проектов HeadHunter (Москва) Андрей Облов.

Так, на мировых рынках труда наиболее активно ищут сотрудников английские, немецкие, американские и китайские компании. Страны с самыми ведущими экономиками «выкачивают» высококвалифицированные кадры, чаще всего, технических специалистов.

Российские компании, как ни странно, чаще всего ищут сотрудников в тех же странах. Это связано с тем, что отечественные предприятия хотят выходить на зарубежные рынки и ищут своих представителей в Китае, Германии, а также в Польше, отметил Андрей Облов.