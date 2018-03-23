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Происшествия

Пропавшего под Волгоградом школьника нашли мертвым

23 марта 2018, 16:37

15-летний подросток пропал неделю назад около одного из торговых центров города Волжский.

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Пропавшего под Волгоградом школьника нашли мертвым, сообщает РИА Новости.

Как стало известно СМИ, 16 марта мальчик ушел праздновать свой день рождения в один из торгово-развлекательных центров города Волжский.

Закончив застолье, именинник вместе с гостями вышли на улицу ждать такси. В какой-то момент парень попросил своего друга подержать рюкзак и ушел. Больше школьника никто не видел.

Тело подростка обнаружили полицейские в десяти километрах от города в степи.

Сейчас проводится осмотр места происшествия. Тело отдано на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти ребенка.
 


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