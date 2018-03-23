Школьники Елабуги показали навыки в игре «Зарница»

(Елабуга, 23 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге среди школьных команд города прошла военно-спортивная игра «Зарница». В соревнованиях приняли участие около 100 учеников города. Игры прошли в легкоатлетическом манеже.

В течение двух часов участники показали навыки военной и физической подготовки: разбирали и собирали автомат «АК-74», приняли участие в конкурсах «Хорош в строю, силен в бою», «Основные безопасности жизнедеятельности». Далее участников соревнования ждали физические испытания, им нужно было показать меткость «стрелка», а также пробежать в длинную и короткую дистанцию (1 тыс. м, 60 м).

Среди победителей — команда гимназии № 1 и СОШ № 10. Они будут представлять Елабугу на республиканском уровне спортивной игры «Зарница».