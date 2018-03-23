Прокуратура Челнов предостерегла производителя мороженого «Бедный еврей»

(Набережные Челны, 23 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов внесла предостережение в адрес производителя мороженого «Бедный еврей», об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в надзорном ведомстве Автограда.

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку по факту использования в качестве названия для мороженого словосочетания, задевающего национальные чувства граждан. И внесла в адрес ООО «Славица» — производителя мороженого «Бедный еврей» предостережение о недопустимости подобных случаев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава городской еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг возмутился по поводу названия новинки.

«Маркетинг маркетингом, но надо же иметь и уважение к окружающим», — сказал он.