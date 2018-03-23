Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Прокуратура Челнов предостерегла производителя мороженого «Бедный еврей»

23 марта 2018, 16:49 , Фото: Эльвира Мухаметдинова

Прокуратура Челнов предостерегла производителя мороженого «Бедный еврей» Стали известны результаты прокурорской проверки названия скандального мороженого.

(Набережные Челны, 23 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов внесла предостережение в адрес производителя мороженого «Бедный еврей», об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в надзорном ведомстве Автограда.

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку по факту использования в качестве названия для мороженого словосочетания, задевающего национальные чувства граждан. И внесла в адрес ООО «Славица» — производителя мороженого «Бедный еврей» предостережение о недопустимости подобных случаев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава городской еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг возмутился по поводу названия новинки.

«Маркетинг маркетингом, но надо же иметь и уважение к окружающим», — сказал он.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter