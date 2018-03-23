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Минниханов обсудил сотрудничество с руководством компании «Буркхардт Компрешн»

23 марта 2018, 16:34 , Фото: president.tatar.ru

Минниханов обсудил сотрудничество с руководством компании «Буркхардт Компрешн» Поршневые компрессоры швейцарской компании установлены на заводах «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Женеву обсудил сотрудничество с руководством компании по производству компрессорного оборудования «Буркхардт Компрешн». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Поршневые компрессоры «Буркхардт Компрешн» установлены на заводах «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». 

Также «Нижнекамскнефтехим» сотрудничает с швейцарской компанией в части обучения, повышения квалификации своих технических специалистов в целях мониторинга и обслуживания задействованных в процессе производства компрессоров.

В ходе беседы Рустам Минниханов и представители «Буркхардт Компрешн» обсудили перспективы применения компрессоров на новых производствах Татарстана.


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