Минниханов обсудил сотрудничество с руководством компании «Буркхардт Компрешн»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Женеву обсудил сотрудничество с руководством компании по производству компрессорного оборудования «Буркхардт Компрешн». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Поршневые компрессоры «Буркхардт Компрешн» установлены на заводах «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

Также «Нижнекамскнефтехим» сотрудничает с швейцарской компанией в части обучения, повышения квалификации своих технических специалистов в целях мониторинга и обслуживания задействованных в процессе производства компрессоров.

В ходе беседы Рустам Минниханов и представители «Буркхардт Компрешн» обсудили перспективы применения компрессоров на новых производствах Татарстана.