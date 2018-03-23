Марта Зайнуллина: У нас была сплоченная команда

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамская спортсменка Марта Зайнуллина, завоевавшая на недавней Паралимпиаде в Пхенчхане три медали, вернулась домой. В казанском аэропорту Марту встречали друзья, родственники, спортивные функционеры, студенты Поволжской академии спорта и туризма, журналисты. Спортсменка была явно смущена такой громкой и теплой встречей, но не растерялась и поделилась с ИА «Татар-информ» своими впечатлениями о Паралимпиаде.

Напомним, что 27-летняя уроженка Нижнекамска завоевала на Паралимпиаде «серебро» в биатлонной гонке на 10 км в категории «сидя» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (в 15 лет из-за рака костей Марте ампутировали ногу). Затем Марта завоевала бронзовую медаль в лыжном спринте на 1,1 км и лыжных гонках на 5 км.

В московском Кремле 20 марта Президент России Владимир Путин вручил Зайнуллиной медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов первым из взрослых поприветствовал спортсменку.

«Мы знаем, что эти Игры в Корее были тяжелыми для всех российских спортсменов, однако Марта доказала всем и себе в первую очередь, что она лучшая. Уверен, что это не последний крупный успех и победы еще впереди», — сказал Шайхутдинов.

К поздравлениям присоединились председатель ФСО инвалидов РТ, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РТ, тренер Марты Зайнуллиной Фарида Сафиуллина и начальник отдела Управления по делам молодежи и спорту Нижнекамского района Александр Данилов.

Комментируя свои выступления на Паралимпиаде, где она соревновалась и в биатлоне, и в лыжных гонках, Зайнуллина сказала, что продолжит выступать и в той, и в другой дисциплине. С мая чемпионка начнет готовиться к новому сезону.

«Главное, нам удалось показать, что мы единая команда, несмотря на все сложности став второй в командном зачете после американцев», — подчеркнула Зайнуллина.