(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Росгвардейцы Набережных Челнов провели открытый урок для кадетов школы «Калкан», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

В преддверии празднования Дня образования сотрудники Росгвардии РТ решили сделать ученикам Кадетской школы полиции «Калкан» памятный подарок. Старшеклассников пригласил на экскурсию в подразделение Росгвардии в Набережных Челнах.

Заместитель начальника отдела, подполковник полиции Андрей Тарасов рассказал детям об истории создания Управления и ознакомил ребят с требованиями, предъявляемыми к росгвардейцам. Он предложил школьникам посмотреть на работу дежурных пульта централизованной охраны и показал в работе современные охранные системы домов и квартир.

Кадеты с интересом слушали рассказы сотрудников подразделения и задавали множество уточняющих вопросов.

В конце экскурсии дети с радостью прошли психологический тренинг, специально подготовленный для них ведомсвенным психологом.