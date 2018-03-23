Айрат Хайруллин: Натуральный сыр может стоить 400 рублей, если он произведен в РТ

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Натуральный сыр можно купить за 400 рублей, если он произведен в регионах, где достаточно молока, например, таких, как Татарстан. Об этом заявил в интервью Business FM первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, президент Национального союза производителей молока Айрат Хайруллин.

В Татарстане производится 9 процентов российского молока, поэтому оно здесь самое дешевое. Кроме того, в РТ очень много производителей натурального сыра, поэтому он доступен по цене, объяснил политик.

По поводу дороговизны натуральных сыров Айрат Хайруллин заявил, что в России производят качественное молоко и делают из него настоящий сыр. Но сыр, сделанный из натурального молока, не может стоить так же дешево, как сырные продукты, в которых дорогой молочный жир заменяют, например, пальмовым маслом.

Политик из Татарстана рассказал все это, комментируя проведенную Росконтролем проверку продаваемых в России сыров на наличие фальсификата. Было проверено 30 наименований сыра российского и белорусского производства, которые продаются по самой доступной для потребителей цене — от 250 до 350 рублей за килограмм. 18 наименований сыра оказались фальсификатом. При этом на всех без исключения фальсификатах указано, что они сделаны соответственно ГОСТу.

Натуральный сыр должен состоять из молочного жира на 100 процентов. Если в нем не менее 50 процентов молочного жира — это сырный продукт, заявил директор экспертного департамента союза потребителей «Росконтроль» Максим Рудаков.

«В страну было завезено очень много европейских сырных продуктов и сухого молока через Белоруссию. А у нас цена на сырое молоко у всех производителей понизилась на 30 процентов: в прошлом году молоко высшего сорта стоило 32 рубля за литр, а сейчас сельхозпредприятия не могут его продать даже по 22 рубля за литр. Это происходит, в частности, из-за массы “серого” импорта фальсифицированной продукции», — прокомментировал ситуацию Айрат Хайруллин.