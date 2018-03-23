В Татарстане 26 марта отключат несколько телеканалов

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Утром и днем 26 марта в некоторых городах Республики Татарстан будут недоступны несколько телеканалов, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

«С 8.00 до 16.00 на объектах филиала РТРС „РТПЦ Республики Татарстан“ в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Лениногорске, Больших Полянках (Билярск) и Шемордане будут проводиться плановые ремонтные работы антенно-фидерных устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Недоступны будут следующие программы эфирного телевидения и радиовещания: «Первый канал», «Россия 1 + Татарстан», «Россия Культура», «ТНВ», «НТВ» и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте Минсвязи.