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Экономика и финансы

Видео: Новейшее оружие России поможет восстановить ядерный паритет

23 марта 2018, 16:00

У США нет средств защиты против российского гиперзвукового оружия, заявил глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен.

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Опубликовано видео, на котором демонстрируются новейшие российские системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотный подводный аппарат и ракета с ядерной силовой установкой. Видеоролик размещен на YouTube канале Russia Today.

У Соединенных Штатов нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия, заявил глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен.

Именно такие действия западных стран, как расширение НАТО на восток и установка систем ПРО у российских границ, вынудили Москву искать способы восстановления нарушенного США ядерного паритета, говорится в сообщении RT.


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