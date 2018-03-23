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Экономика и финансы

Набиуллина: ЦБ заинтересован в росте качества ипотечных кредитов

23 марта 2018, 15:58

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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Ипотечный сегмент российского кредитования растет в хорошем темпе. Задача Центробанка – сделать этот рост качественным. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы заинтересованы в том, чтобы у нас росла качественная ипотека. Поэтому у нас регулирование подстроено под качественную ипотеку, чтобы люди брали ипотечные кредиты, понимая, что они их смогут обслуживать», — заявила глава регулятора.

Она добавила, что ставки по ипотеке продолжат снижаться, этот процесс будет проходить постепенно. 

«Но эта ставка, скорее всего, будет находиться выше нашей ключевой ставки. А диапазон нашей ключевой ставки – это 6-7 процентов», — объяснила журналистам Набиуллина.

Ставки по ипотеке могут быть ниже, уверена глава ЦБ, если работают специальные программы субсидирования. Сейчас они применяются в разных регионах страны. Поэтому для определенных категорий людей ставки по ипотеке могут быть ниже ключевой ставки регулятора. 

«Доступность ипотеки будет возрастать. Мы видим в этом позитивный эффект снижения инфляции. Ведь при ее снижении как раз возникает большая привлекательность „длинных кредитов“», — заключила Эльвира Набиуллина.

 


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