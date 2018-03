LP в Казани и день рождения радио Миллениум: как это было

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Лаура Перголицци, более известная многим как LP, побывала в Казани с концертом. Встреча LP с многочисленными поклонниками была приурочена к семилетию казанской радиостанции Миллениум, которая вещает на частоте 107.3 FM.

Фанаты выстроились в очереди в ожидании встречи с кумиром заблаговременно. Каждый гость вечера получил в подарок сладкий креативный подарок с изображением нового фирменного стиля радио Миллениум — на веселых и ярких открытках слушатели узнавали нарисованных любимых ведущих. Порадовали гостей и анимированные живые фотографии, сделанные по современной технологии Bullet time, а также зона повышенных эндорфинов с многообразием разноцветных шаров, именно здесь можно было сделать памятное фото с ведущим.

Предконцертные сюрпризы на этом не закончились: ведущий популярного шоу УтроLIVE на 107.3 FM Руслан Январев разыграл от радиостанции подарки, которые все символично были связаны с цифрой семь: абонемент на семь месяцев в фитнес-клуб, карту на семь месяцев бесплатных автомоек, семь походов в салон красоты и многое другое.

Казанцы встретили главную звезду большой сцены LP бурными аплодисментами. Самые искренние фанаты дарили огромные букеты роз и зажигали сердца под любимые песни Lost on You и Other People. LP обладает не только фантастическими вокальными данными, но еще и мастерки владеет художественным свистом, что смогли оценить и зрители на концерте. Казанские зрители обеспечили американской певице по-настоящему теплый прием, а некоторым даже удалось сделать селфи со звездой.