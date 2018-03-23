Трамп: Доказательств о сговоре между кампанией Трампа и Россией нет

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter рассказал об итогах расследования комитета по разведке палаты представителей о якобы вмешательстве России в американские выборы.

«Результаты: (1) Никаких доказательств о сговоре между кампанией Трампа и Россией нет. (2) Реакция администрации Обамы после выборов была недостаточной», — заключил Президент США.

По его словам, бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер также дезинформировал комитет относительно контактов со СМИ.