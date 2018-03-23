Алексей Морозов: «Ак Барс» играет в правильный «плей-оффский» хоккей

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», экс-капитан казанской команды Алексей Морозов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» прокомментировал противостояние «Ак Барса» и «Магнитки» в полуфинале Восточной конференции.

Морозов отметил, что Казань ведет в серии за счет строгой и правильной игры. «Команда бьется, сражается, первой забивает, развивает преимущество и удерживает результат. Казанцы хорошо подготовлены к плей-офф и играют в правильный „плей-оффский“ хоккей, не допуская ошибок», — подчеркнул собеседник агентства.

Для наставника «Металлурга» Виктора Козлова нынешний плей-офф — первый в карьере, а его казанский коллега Зинэтула Билялетдинов уже перешагнул рубеж в 100 матчей в плей-офф. «Опыт всегда сказывается — как у игроков, так и у тренеров. Не берусь судить, насколько хватает опыта у Виктора Козлова. У него хорошая команда: мастеровитые и боевитые ребята, которые имеют опыт игры в плей-офф. А Зинэтула Хайдарович... Мы знаем, сколько у него игр в плей-офф, сколько опыта — он знает, как подвести команду к таким решающим играм», — считает Морозов.

Бывший капитан «Ак Барса» также добавил, что в его карьере были случаи возвращения команды в серию при счете 1:3. «„Металлургу“ надо реализовывать свои моменты, не пропускать первыми. Когда в матчах с „Ак Барсом“ ты пропускаешь первым, отыгрываться очень сложно. „Магнитке“ нужно просто переиграть соперника, перехитрить его», — заключил двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» из Магнитогорска пройдет в Казани 23 марта и начнется в 19.00 (мск). Казань ведет в серии со счетом 3:1 и в случае победы в пятой игре станет первым финалистом Востока.