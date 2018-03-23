Часть животных из Казанского зооботсада отдадут в другие зоопарки

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Некоторые животные, которые сейчас живут в Казанском зооботсаде, могут переехать в другие зоопарки. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» сказал заместитель директора Казанского зооботсада по зооветчасти Александр Малев.

«Животных, которые в "Африку" не попадут, мы отдадим в другие зоопарки. Если у нас будет экспозиция для них, вернем сюда. Наверное, яки и гуанако не пригодятся. Гуанако — это "Южная Америка", а она будет на той стороне (озера Средний Кабан — прим. Т-и) строиться. Когда мы до нее дойдем, пока неизвестно», — отметил сотрудник зооботсада.

В Казань прибыли некоторые животные для нового зоопарка «Река Замбези», который будет посвящен Африке. Среди них — сурикаты.

«Есть и наши сурикаты, но мы не можем их вместе посадить, потому что новые их сразу убьют (новые животные — прим. Т-и). Старых животных, которые уже были, мы отдадим в другой зоопарк», — пояснил Малев.

Третья часть зооботсада будет посвящена Южной Америке. Планируется разместить ее на противоположном берегу озера Средний Кабан вдоль улицы Техническая. С нынешней территорией зооботсада ее соединит мост.