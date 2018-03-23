(Набережные Челны, 23 марта, «Татар-информ»). Фальшивые контролеры атаковали представителя агрофирмы «Челны-бройлер» в Уфе, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ, к ним обратился уфимский предприниматель, осуществляющий реализацию продукции компании «Челны-бройлер». Предприниматель рассказал о нескольких случаях, когда неизвестные люди, представляясь сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, требовали перечислить им деньги за приобретение пакета документов. Якобы эти нормативно-правовые акты необходимо будет предъявить при предстоящей плановой проверке.

По информации владельца магазина в Уфе, в одном случае звонила женщина, которая представилась Вероникой Абдуллиной Сергеевной. Она требовала перечислить две тысячи рублей

По сообщению Управления Роспотребнадзора по РТ, это уже седьмая атака на бизнесменов со стороны мошенников с начала 2018 года. Также представители Управления напомнимают, что план проверок на текущий год размещен на профильном сайте, с ним может ознакомиться любой желающий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что аналогичные мошеннические действия были зафиксированы в Набережных Челнах. Мошенники, представляясь сотрудниками контрольных органов, требовали приобрести у них документы для обновления «Уголка потребителя». Также от имени главного санитарного врача Автограда Ильгизара Бариева вымогали у бизнесменов деньги на ремонт сломавшегося томографа.