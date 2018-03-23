Эксперт: К 30 годам каждый россиянин инфицирован микобактерией туберкулеза

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). К 30 годам каждый россиянин инфицирован микобактерией туберкулеза, которая может находиться в организме в спящем состоянии. Ребенок тоже инфицируется такой микобактерией. Это происходит примерно в возрасте трех — шести лет.

Об этом рассказала сегодня начальник отдела санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Луиза Борисова на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, в ИА «Татар-информ».

«Туберкулез действительно является глобальным бедствием. В настоящее время на земном шаре более 2,5 млрд человек инфицированы микробактериями туберкулеза, но заболевает в среднем один из десяти инфицированных. По статистике, здоровая иммунная система человека успешно контролирует туберкулез. Однако при ослаблении иммунитета развивается активная форма заболевания», — сообщила она.

Дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди наиболее подвержены инфекции. Основными рисками развития заболевания являются курение, алкоголизм, ВИЧ-инфекция, употребление наркотиков и хронические заболевания. Постоянные стрессы, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни тоже могут привести к развитию опасного недуга.

