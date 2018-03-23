40 процентов больных туберкулезом в Татарстане могут заразить других людей

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На медицинском учете в Татарстане на сегодняшний день состоит 2 675 больных туберкулезом людей. При этом 41 процент из них выделяет возбудителя опасного заболевания в окружающую среду.

Об этом проинформировала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Луиза Борисова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На учете по контакту с заболевшими людьми в республике состоит более 10 тысяч человек. Это семейные, бытовые, профессиональные и другие контакты. Из общего числа находившихся в контакте с больными людьми туберкулезом заболели 11 человек. Они несвоевременно проходили или уклонялись от обследования, нарушали режим приема профилактических препаратов», - отметила она.

В 2017 году заболеваемость туберкулезом детей и подростков снизилась на 41 процент. Показатель детской заболеваемости составил 5 на 100 тыс населения. Для сравнения, в 2016 году аналогичный показатель составлял 8,58 на 100 тыс населения.

«Однако при обследовании родственников, детей заболевших туберкулезом, выявляются такие люди, которые не проходили флюорографию более двух лет. Это привело к развитию опасного заболевания у детей», – добавила участница пресс-конференции.

Луиза Борисова также проинформировала, что в республике ежегодно увеличивается число людей с ВИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом. Также растет число больных людей с устойчивыми к лекарствам формами заболевания.

