В Сабинском районе РТ открылась новая мечеть

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня в селе Мартыново Сабинского района Татарстана открылась новая мечеть. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Площадь новой мечети составляет 62 кв. м, здесь одновременно могут совершать намаз до 80 человек. Мечеть строилась в течение двух лет на пожертвования спонсоров Марата и Ильсура Галиевых, а также жителей села.

Радостное событие для жителей села совпало с первой пятницой месяца Раджаб.

В пятничном торжестве по этому случаю приняли участие главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, глава Сабинского муниципального района РТ Раис Минниханов и имам-мухтасиб Сабинского мухтасибата Айнур хазрат Ахметов.