Выпускники Татарстана сдали экзамен по русскому языку в досрочный период ЕГЭ

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Татарстане прошел второй экзамен досрочного этапа ЕГЭ. Выпускники сдали русский язык.

В этом году в экзаменационную работу по русскому языку включено задание базового уровня, проверяющее знание лексических норм современного русского литературного языка.

«Всего на этот экзамен заявилось 602 выпускника прошлых лет и этого года, которые по уважительным причинам не смогут сдавать экзамены в основной период. Не все заявившиеся пришли на экзамен, но такое допускается. Экзамен по русскому языку длится 3 часа 30 минут», – рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он отметил, что было задействовано три пункта проведения экзамена (ППЭ). В частности, на базе русско-татарской школы № 13 и школы № 127 Казани, а также школы № 6 Набережных Челнов.

Хадиуллин подчеркнул, что всех пунктах применялась технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ и перевода бланков ответов участников в электронный вид.

Доставка всех экзаменационных материалов до ППЭ организована «РОСИНКАСом». На пунктах проведения присутствовали представители правоохранительных органов, медицинские работники, общественные наблюдатели и лица, привлекаемые для проведения экзамена.

«В пунктах проведения экзамена созданы все условия. Вся основная подготовительная работа была проведена, оборудование работает», – заметил первый заместитель министра образования и науки РТ.

Он напомнил, что досрочный этап ЕГЭ стартовал по всей России 21 марта и продлится до 11 апреля. С 6 по 11 апреля пройдут резервные дни. В республике на досрочную сдачу единого государственного экзамена заявилось более тысячи выпускников.

«С первого по 11-й классы дети учатся в школе, получают знания, выполняют все федеральные требования. И на выходе любой выпускник сдает экзамен для получения аттестата. Для того чтобы продолжить обучение в вузе, он выбирает экзаменационные предметы. ЕГЭ – это не компания, это оценка труда. Любой труд оценивается в конечном итоге», – заявил Хадиуллин.

Следующий экзамен состоится 26 марта, участники госэкзамена сдадут историю и химию. На экзамен по истории в республике заявилось 132 человека, по химии – 149.

В прошлом году средний балл экзамена по русскому языку в Татарстане составил 72,53, по России – 69,06. 100 баллов по этому предмету получил 51 человек.