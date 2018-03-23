Казанцы станут участниками международного ралли ретро-автомобилей в Крыму

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Крыму в четвертый раз пройдет ралли ретро-автомобилей «Нахимов», об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

В этом году мероприятие приобрело по-настоящему международный статус, отметили организаторы. По маршруту длиной свыше 1 тыс. км проедут участники из Казани, Краснодара, Киева, Минска, Вильнюса, а также любители ретро-автомобилей из Люксембурга, Бельгии, Франции и Великобритании.

Почти 60 экипажей на «Волгах», «Чайках», «Победах» и «Москвичах» в течение пяти дней проедут через ключевые точки крымского полуострова — от Севастополя до Балаклавы через Феодосию, Коктебель и Массандру. Старт соревнований намечен на 1 мая.