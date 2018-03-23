Глава Зеленодольского района РТ: Незаконные постройки на Свияжске будут снесены

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня на заседании попечительского и административного советов республиканского Фонда «Возрождение» глава Зеленодольского района РТ Александр Тыгин обратился с просьбой к руководству фонда и Минкульту республики.

Речь идет о необходимости разработать единый типовой проект для всех торговых павильонов острова-града Свияжск, пояснил Тыгин. Уже сейчас, вдохновленные растущим потоком туристов (а остров в 2017 году посетили почти 500 тыс. гостей — прим. Т-и), местные жители стремятся открывать свои кафе и мастерские сувениров. Но не всегда знают, как это нужно делать по правилам.

«Мы уже столкнулись с неправомерной деятельностью, по трем объектам есть нарекания у наших градостроителей по нормативам. По ним решения будут приниматься в судебном порядке. Уже частично приняты. Наша позиция твердая: все незаконно возведенные объекты будут снесены», — подчеркнул Тыгин.

Любые модификации, изменения и дополнения объектов, находящихся на острове-граде, вне зависимости от формы собственности должны в обязательном порядке согласовываться с Министерством культуры Татарстана.

Дефицит знаний приводит к ошибкам. Чтобы такого избегать впредь, руководство района предлагает решение. «Создание многофункционального центра на базе поселкового совета. Там люди смогут пройти обучение по всем азам деятельности предпринимателей — от регистрации ИП до оформления земельных участков, оформления аренды. Мы готовы перейти на принципиально новый уровень отношений и стать поверенными наших малых предпринимателей», — сообщил глава района.

Еще одна серьезная проблема — дефицит средств: «Созданную фондом „Возрождение“ красоту нужно поддерживать. Нужно повышенное финансирование на содержание и благоустройство территорий. Бюджетное финансирование сегодня составляет 5 млн в год, и этой суммы очевидно недостаточно. Согласно сметным расчетам, сумма, необходимая на содержание территорий, которые не включают в себя объекты нашей православной церкви, музеев, составляет порядка 17 млн рублей», — поделился Тыгин.

По каждому моменту, на который не хватает средств, принимаются отдельные решения. Но все это не эффективно: «Правильнее было бы выделять единый объем в начале года, а еще лучше, до его наступления. Тогда можно было бы проторговать все эти виды работ и эффективно решать поставленные задачи», — высказал свое мнение глава района.

Предложил он также благоустроить дикие пляжи и прилегающую к ним территорию. Это позволит еще больше повысить привлекательность острова. Нуждается в дальнейшем разрешении и земельный вопрос: «Все неоформленные участки остров-града мы предлагаем зарезервировать за муниципалитетом. А земли, выставляемые (на продажу — прим. Т-и) частными лицами, также выкупать в госрезерв».

Наконец, Тыгин попросил помочь разрешить вопрос с приобретением административного здания. Под нужды целого ряда служб: «Надо разместить отсутствующие пока аптеку, почту, отделение банка, библиотеку, небольшой спортзал, офис для управляющей компании и хотя бы один кабинет для поселковых властей», — обосновал он просьбу.

А вот вопрос обеспечения медицинской помощи жителям острова-града уже практически решен. В этом году в Свияжске появится собственный фельдшерско-акушерский пункт.