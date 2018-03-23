«Первый канал» прокомментировал замену ведущего в «Пусть говорят»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). «Первый канал» опроверг появившиеся слухи о замене ведущего Дмитрия Борисова в программе «Пусть говорят», сообщает ТАСС.



Представитель пресс-службы телеканала иронично отметил, что несмотря на погоду за окном, подобные сообщения означают, что «весна все-таки началась».



Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что новым ведущим вечернего шоу назначен блогер Николай Соболев.



«Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Слив, который появился в Интернете более двух месяцев назад – правдив на все 100 процентов. Все увидите сами, но одно можно сказать точно. С понедельника передача "Пусть говорят" выходит с новым ведущим. Им стану я! Надеюсь на вашу поддержку. Увидимся на "Первом"», – говорится в сообщении.



Представитель телеканала отметил, что руководство довольно успехами Дмитрия Борисова и новой команды «Пусть говорят», которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года. По словам пресс-службы, нынешняя команда опередила в рейтингах предшественников и продолжает работать с впечатляющими результатами.



Дмитрий Борисов ведет передачу «Пусть говорят» с 14 августа 2017 года. Предшественник Андрей Малахов свой уход связал с «желанием расти».