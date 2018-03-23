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Происшествия

На заводе «КАМАЗ» женщине-рабочему переломало руку в станке

23 марта 2018, 14:39

ЧП произошло в заготовительном цехе завода.

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На заводе «КАМАЗ» женщине-рабочему переломало кости левой руки в станке, сообщают «Вести КАМАЗа».

ЧП произошло в заготовительном цехе завода во время работы на сверлильном станке. У рабочего затянуло рукав спецодежды в станок, где ткань зацепилась за сверло, потянув за собой руку в металлообрабатывающую машину.

В результате инцидента женщина получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом костей левой руки.

На месте происшествия работает комиссия по расследованию несчастного случая.

 


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