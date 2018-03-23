На заводе «КАМАЗ» женщине-рабочему переломало руку в станке

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На заводе «КАМАЗ» женщине-рабочему переломало кости левой руки в станке, сообщают «Вести КАМАЗа».
ЧП произошло в заготовительном цехе завода во время работы на сверлильном станке. У рабочего затянуло рукав спецодежды в станок, где ткань зацепилась за сверло, потянув за собой руку в металлообрабатывающую машину.
В результате инцидента женщина получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом костей левой руки.
На месте происшествия работает комиссия по расследованию несчастного случая.