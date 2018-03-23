В 11 районах Татарстана наблюдается рост заболеваемости туберкулезом

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В 11 районах Татарстана отмечается рост заболеваемости туберкулезом. 65 процентов заболевших в республике составляют люди в возрасте от 18 до 49 лет. Такие данные озвучила сегодня начальник отдела санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Луиза Борисова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Рост заболеваемости туберкулезом наблюдается в Азнакаевском, Алексеевском, Балтасинском, Верхне-Услонвском, Дрожжановском, Заинском, Кукморском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Спасском и Тукаевском районах. Заболеваемость туберкулезом в городах несколько выше, чем в селах», — отметила она.

В Татарстане в 2017 году показатель заболеваемости составил 33,5 на 100 тыс. населения. Было выявлено 1300 новых случаев, что на 9,2 процента меньше показателя 2016 года. С 2000 года заболеваемость туберкулезом в республике снижалась в среднем на 6-7 процентов в год и в настоящее время снизилась на 45 процентов. Сейчас в Татарстане заболеваемость туберкулезом на 30,6 процента ниже, чем в Российской Федерации, и на 29,6 процента ниже, чем в Приволжском Федеральном округе.

«Из 14 регионов ПФО Татарстан по уровню заболеваемости находится на 12-м месте. Превышение республиканского показателя зарегистрировано в 10 районах. Это Аксубаевский, Альметьевский, Атнинский, Бугульминский, Верхне-Услонский, Дрожжановский, Камско-Устьинский, Зеленодольский, Тукаевский и Ютазинский районы», — сообщила Луиза Борисова.

Согласно данным эксперта, туберкулез является серьезной проблемой, несущей биологические и экономические угрозы, как для всего мира, так и для России. Около трети всего населения нашей планеты инфицированы микобактерией туберкулеза. В мире ежегодно заболевают туберкулезом более 10 млн человек, в том числе более 1 млн детей. Это заболевание является одной из 10 ведущих причин смертности на Земном шаре.