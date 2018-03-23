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В Республиканском клиническом онкологическом диспансере откроется молельная комната

23 марта 2018, 15:12

Вопрос о создании условий для совершения религиозных обрядов обсудили на встрече представителя ДУМ РТ с заместителем главврача клиники.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Республиканском клиническом онкологическом диспансере откроется молельная комната. Вопрос о создании условий для совершения религиозных обрядов пациентами-мусульманами обсудили на встрече руководитель направления дагвата ДУМ РТ Нияза хазрата Сабирова с заместителем главного врача клиники Владимиром Жаворонковым. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Они говорили о ходе реализации данного проекта и запланировали открытие молельных комнат в священный месяц Рамазан.

Молельные комнаты в больницах востребованы, отметили в ДУМ РТ. Такие помещения для совершения намаза совместными усилиями ДУМ РТ и учреждений здравоохранения созданы в РКБ, ДРКБ, городской больнице № 7 Казани, МКДЦ.
 


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