Савченко рассказала о впечатлении от украинского СИЗО

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Следственные изоляторы на Украине «в некоторых моментах даже хуже», чем российские, заявила депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, рассказывая о ночи, которую провела в украинском СИЗО. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Украинскую правду».

По словам Савченко, «нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство».

«Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры», — отметила депутат.

На вопрос, будет ли она голодать в украинской тюрьме, Савченко не ответила.

Ранее сообщалось, что Надежде Савченко зачитали подозрение по уголовному делу.