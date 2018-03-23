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Политика

Савченко рассказала о впечатлении от украинского СИЗО

23 марта 2018, 14:28

На вопрос, будет ли она голодать в украинской тюрьме, Надежда Савченко не ответила.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Следственные изоляторы на Украине «в некоторых моментах даже хуже», чем российские, заявила депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, рассказывая о ночи, которую провела в украинском СИЗО. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Украинскую правду».

По словам Савченко, «нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство».

«Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры», — отметила депутат. 

На вопрос, будет ли она голодать в украинской тюрьме, Савченко не ответила. 

Ранее сообщалось, что Надежде Савченко зачитали подозрение по уголовному делу.


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