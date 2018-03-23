Представители Минсельхозпрода РТ и иранских компаний договорились о сотрудничестве

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Казани глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов встретился с председателем совета директоров иранской компании «Фаджр Сафа» Али Алхаем. Обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На встрече также присутствовали член совета директоров компании «Фаджр Сафа» Хоссейн Алхай и директор компании «Махан» Хамид Арабнеджад.

Марат Ахметов ознакомил гостей с состоянием агропромышленного комплекса Татарстана и реализуемыми мерами господдержки. Министр отметил, что в прошлом году в республике было собрано 5,2 млн т зерна. «Об урожае этого года пока говорить рано, но сегодня благоприятные условия – накоплен хороший запас влаги в метровом слое почвы», – сказал он.

В ответ Али Алхай поблагодарил за теплый прием. А Хамид Арабнеджад заметил, что у Татарстана большой экономический потенциал. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с вами в области торговли, научного и технического развития», – сообщил он.

Хоссейн Алхай поделился впечатлениями от недавнего визита в Татарстан. «Республика имеет большую территорию, работает множество животноводческих ферм, а на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделяются значительные бюджетные средства, – подчеркнул он. – Для достижения лучших показателей нужно выстроить эффективную систему менеджмента».