«ВИА Гру» покидает одна из солисток

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Музыкальное трио «ВИА Гра» вновь сотрясают кадровые перестановки. Продюсер группы Константин Меладзе готов попрощаться с одной из участниц популярной группы, пишет «СтарХит».



По неофициальным данным, речь идет о 27-летней Мише Романовой (настоящее имя – Наталья Могиленец). Почему девушка решила уйти из группы – пока не известно. Продюсер коллектива пока не делает официальных заявлений.



В Сети началось бурное обсуждение предстоящих перемен. В СМИ предположили, что Миша займется сольной карьерой. Другие источники, приближенные к музыкальным кругам, отметили, что причина ухода Романовой – стычки с другими участницами коллектива – Анастасией Кожевниковой и Эрикой Герцег.



Слухи об уходе Миши появляются не в первый раз. В 2014 году солистка уже собиралась уходить, но директор коллектива опроверг все слухи у неурядицах в коллективе. Представитель группы отметил, что все участницы коллектива – девушки воспитанные, без звездных замашек.

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году. была За 18-летнюю историю группа претерпела более 20 рокировок. Когда-то в ее коллектив входили Вера Брежнева, Анна Седокова, Светлана Лобода, Татьяна Котова, Надежда Грановская-Мейхер, Альбина Джанабаева, Ева Бушмина, Санта Димопулос и многие другие.

#виагра #viagra 🎤❤️ Публикация от Misha Romanova (@misharomanova) 27 Янв 2018 в 5:53 PST