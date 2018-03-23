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Шоу-бизнес

«ВИА Гру» покидает одна из солисток

23 марта 2018, 14:52

По неофициальным данным, речь идет о 27-летней Мише Романовой (настоящее имя – Наталья Могиленец).
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Музыкальное трио «ВИА Гра» вновь сотрясают кадровые перестановки. Продюсер группы Константин Меладзе готов попрощаться с одной из участниц популярной группы, пишет «СтарХит».

По неофициальным данным, речь идет о 27-летней Мише Романовой (настоящее имя – Наталья Могиленец). Почему девушка решила уйти из группы – пока не известно. Продюсер коллектива пока не делает официальных заявлений.

В Сети началось бурное обсуждение предстоящих перемен. В СМИ предположили, что Миша займется сольной карьерой. Другие источники, приближенные к музыкальным кругам, отметили, что причина ухода Романовой – стычки с другими участницами коллектива – Анастасией Кожевниковой и Эрикой Герцег.

Слухи об уходе Миши появляются не в первый раз. В 2014 году солистка уже собиралась уходить, но директор коллектива опроверг все слухи у неурядицах в коллективе. Представитель группы отметил, что все участницы коллектива – девушки воспитанные, без звездных замашек.

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году. была За 18-летнюю историю группа претерпела более 20 рокировок. Когда-то в ее коллектив входили Вера Брежнева, Анна Седокова, Светлана Лобода, Татьяна Котова, Надежда Грановская-Мейхер, Альбина Джанабаева, Ева Бушмина, Санта Димопулос и многие другие.

 

#виагра #viagra 🎤❤️

Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

 

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)


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